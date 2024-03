Não é só o bacalhau: azeite deixa Páscoa 'salgada' e chega a custar R$ 80

Desde o ano passado, a produção de azeite oliva foi impactada pela seca que atingiu olivais da Espanha, o maior produtor mundial. O país europeu perdeu metade da produção em 2023 em relação ao ano anterior. No Brasil, a crise climática afeta também o campo, só que aqui o efeito é diferente: as chuvas destruíram as plantações.

A expectativa dos vendedores do Mercadão ouvidos pela reportagem é que as vendas sejam iguais às do ano passado. Em partes, por causa do azeite de oliva inflacionado. O comerciante Andonios Kambilis diz que hoje encara uma escassez de opções na praça.

"O cliente tem chorado muito também no preço do azeite. Virou artigo de luxo" diz ele, que oferece kits com bacalhau, azeite de oliva e vinho com desconto. As opções vão de R$ 162 a mais de R$ 1.100.

Almoço mais salgado

Banca do Mercadão de São Paulo faz promoção de bacalhau: de R$ 220 por R$ 195 Imagem: Henrique Santiago/UOL

Uma pesquisa do FGV Ibre revelou que o almoço de Páscoa deste ano vai ficar mais caro do que o de 2023. Os principais ingredientes da cesta que pesam no bolso são o azeite de oliva (+39,82%) e a batata inglesa (+31,96%). O bacalhau caiu 2,27%, assim como salmão (-8,93%) e sardinha (-5,1%). Mas tilápia e corvina, duas alternativas no prato do brasileiro, subiram 12,39% e 10,97%, respectivamente.