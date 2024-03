De Anitta ao leite: Fazenda Futuro faz 5 anos com 'um prato de cada vez'

Ranking (1)

A Fast Company divulgou sua aclamada lista das "empresas mais inovadoras" do mundo. A Nvdia, popularizada por empresas como OpenAI e Microsoft, ficou na 1ª posição. Novo Nordisk e Microsoft fecharam o pódio das 3 primeiras. O ranking também indica as mais inovadoras da América Latina: Nubank, Alice, Único, Oxxo e Latam.



Ranking (2)

A Warc, empresa parte do grupo que organiza o Cannes Lions, divulgou a mais recente edição do Warc Creative 100, que indica as 'agências mais criativas do mundo'. As 3 primeiras colocadas no ranking, que combina os resultados das premiações globais e regionais de publicidade, foram as agências BETC Paris (França), Rethink Toronto (Canadá) e We Believer New York (Estados Unidos). A Africa Creative foi a única brasileira a aparecer entre as primeiras do ranking, na 17ª colocação.



Gente nova

Cristina Monteiro, ex-Kellanova, será a nova CMO da Kraft Heinz. Já Flavia Molina, até então CMO da Píer Seguradora, assume o comando do departamento de marketing da Pernambucanas. O novo canal de notícias CNBC Brasil terá Gilberto Corazza como vice-presidente comercial e Rafael Gomide na posição de chief operating officer (COO).

****

Aviso: a newsletter Mídia e Marketing do UOL não vai circular na semana que vem. Ela retornará dia 5 de abril.