Bala em forma de polvo? Fini explode em shoppings e mira público adulto

Disponibilidade do produto nos supermercados foi fundamental, diz diretor. Feil atribui o crescimento estrondoso em parte ao esforço da empresa em ampliar sua presença nos pontos de venda. "Na pandemia, o supermercado virou parque de diversões, e nós estávamos lá, não perdemos a oportunidade", diz.

A Fini tomou os shopping centers com produtos importados. Além de garantir a presença nos supermercados, a marca abriu 125 franquias em 2023, boa parte delas em shoppings. Nessas unidades, a Fini vende balas de gelatina importadas, que o consumidor não encontra no mercado, como o sapo gigante e a baleia.

A marca apostou ainda em parcerias como a do Carmed. O protetor labial com gosto e cheiro de balas Fini virou febre e esgotou no mercado. Foi a parceria mais conhecida da marca, mas não a única. A Fini já fez parcerias com os esmaltes da Colorama, as sandálias Havaianas e as camisetas da Reserva. Com isso, a ideia é ampliar sua presença na vida do consumidor.

Foco no consumidor adulto

A meta agora é conquistar o público adulto. A Fini chegou ao Brasil como um produto para o público infantil. Agora, o foco da marca atrair o adulto que quer comer um docinho no caminho do trabalho, por exemplo. Para esse cliente, a Fini está desenvolvendo embalagens menores, de apenas 15g, para serem consumidas individualmente.

Com isso, a marca busca ampliar o consumo da categoria no Brasil. Segundo Feil, o brasileiro consome cerca de 350 gramas de balas de gelatina no ano, enquanto na Europa o consumo varia entre 1,5 kg e 6 kg ao ano.