'Se investíssemos em propaganda, tênis da Vert teria preço da Vuitton'

Se a empresa colocasse o mesmo nível de investimento que outras marcas do setor, o tênis ficaria mais caro, diz o fundador. Morillion afirma que este custo faria com que os tênis da Veja fossem considerados de luxo no Brasil. Hoje os pares custam a partir de R$ 550 para crianças e R$ 590 para adultos no site da empresa.

Se a gente olhar todos os custos que colocamos na borracha, no algodão, no couro, a gente compra os materiais pelo dobro, às vezes triplo do preço de mercado. Fabricamos no Brasil, que tem um custo muito maior do que o Vietnã ou a China. Se colocarmos em cima desse preço o markup das outras marcas, a gente estaria com um tênis no preço da Louis Vuitton.

François-Ghislain Morillion, fundador da Veja

Um tênis da Louis Vuitton custa a partir de R$ 6.350 no site oficial brasileiro. Vans e Converse são alguns dos concorrentes diretos da Veja. Há ainda os tênis mais populares, como Rainha, e os de nicho, como Yuool e Sloul. Morillion considera que consegue competir com as marcas, mesmo tendo um custo de produção mais caro.

O outro motivo é que os fundadores da empresa não gostam do papel da publicidade.

Tanto eu como meu sócio não acreditamos muito na publicidade. Para nós, às vezes, é uma coisa um pouco preguiçosa, sabe? Para vender um produto, bota a marketing em cima, você empurra o produto para as pessoas. Acreditamos mais que um produto atrai os clientes com o visual e pela história dele.

François-Ghislain Morillion

Para Morillion, os tênis vendem porque são atemporais. A marca relançou o modelo Volley, o primeiro sucesso da empresa, criado em 2005. Eles seguem as tendências, mas buscam fazer peças que vão durar no guarda-roupa das pessoas.