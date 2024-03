Recuperação judicial: entenda a crise dos Supermercados Dia

O Dia destacou no pedido de recuperação judicial que os aumentos expressivos dos preços das commodities em 2022 impactou fortemente a companhia. Os alimentos ficaram muito mais caros, principalmente soja, milho e trigo. Entre as razões para as perdas, a empresa menciona a guerra entre Rússia e Ucrânia e a pandemia da covid-19. São justamente esses itens que os consumidores mais buscam ao entrar em suas lojas, afirma a marca.

O incremento substancial do preço das commodities encareceu justamente os produtos destinados a atrair os clientes para as unidades do Dia, causando um duplo prejuízo: houve uma redução significativa tanto no fluxo médio de clientes, como na margem de lucro dos produtos atrelados às commodities. Essa redução das margens decorreu de uma conjunção de fatores, sendo os principais a necessidade de fazer frente à concorrência e a dificuldade de repassar o aumento de custos.

Trecho do plano

A expansão dos chamados atacarejos também contribuiu para a crise. O Dia afirma que neste, modelo de supermercado, o próprio cliente se serve livremente: escolhe os produtos diretamente nas prateleiras, realiza o pagamento e os retira. Trata-se de um modelo de negócio que tem menos custos com vendedores ou transportes, o que permite a prática de preços mais agressivos, diz a companhia.

Além disso, os atacarejos apresentam maior variedade de produtos e dão preferência aos mais acessíveis, com descontos para compras em volumes maiores. Segundo o Dia, as redes voltadas ao comércio de produtos mais econômicos, como é o caso do grupo, têm sofrido com essa concorrência, o que se agravou com o aumento da inflação a partir de 2021 e com a queda na renda da população.

Com alimentos mais caros e a expansão dos atacarejos, menos clientes passaram a entrar nas lojas Dia. O fluxo de clientes do grupo caiu de 392 mil/dia em 2021 para 348 mil/dia em 2022 e 309 mil/dia em 2023. "Para fazer frente à agressividade dos preços praticados pelos atacarejos, o Dia viu-se forçado a reduzir ainda mais suas margens - já estreitas por princípio -, fazendo promoções com frequência como forma de tentar manter sua competitividade e atrair clientes. Os efeitos financeiros dessas medidas consistiram na redução drástica do EBITDA do Dia, que, de 2021 em diante, sofreu declínio a ponto de se tornar crescentemente negativo, atingindo a cifra de R$ 316,5 milhões negativos em 2023", diz o pedido.

A operação do Dia no Brasil

O Dia, sigla para Distribuidora Internacional de Alimentos, iniciou suas atividades em Madrid, na Espanha, em 1979. O plano de expansão internacional começou em 1993, com a inauguração da primeira loja em Portugal. Em 1992, o grupo também foi para a Argentina.