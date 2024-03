Herança de bilhões e casa simples: como vive filho do ex-CEO da Microsoft

"Tenho certeza de que pedi algum dinheiro aos meus pais aqui e ali, mas nunca foi: 'Basta nos pedir e nós lhe daremos o dinheiro'. Quer dizer, eu realmente não me importava com o que estava vestindo, e meus irmãos e eu estávamos bem em dirigir o velho Lincoln 98 do nosso pai", explicou.

O comediante tem consciência dos privilégios que tem, no entanto, sempre se esforçou para conseguir o que queria por seus próprios meios: chegou a ter uma empresa de paisagismos em sociedade com alguns amigos e, durante a faculdade (esta 100% bancada pela família), fez estágios em empresas de engenharia de software, mas garante que não teve indicações ou influência do pai para a contratação.

Aos 25 anos, quando seu avô morreu, chegou a pensar em abdicar da herança, mas entendeu que não seria muito esperto de sua parte fazer isso. "Eu estava no terceiro ano da faculdade e minha reação inicial foi recusar - eu ainda estava bastante desconfortável com a riqueza da minha família e imaginei que poderia conseguir um emprego bem remunerado em tecnologia e não precisaria do dinheiro deles. Porém, não recusei o dinheiro. Essa teria sido uma decisão muito tola", conclui.

Hoje, seu pai tem 67 anos e já começou a deixar os filhos cientes do que eles podem herdar um dia. "Conversamos sobre em que podem consistir nossos testamentos, como ter o dinheiro afeta o que escolhemos fazer em termos de carreira, como o dinheiro mudou ou não nos 'corrompeu' e a cautela que todos temos em relação à capacidade geral do dinheiro de fazer isso com as pessoas", disse.

"Obviamente, o dinheiro pode fazer muito por uma pessoa. Crescendo com uma vida confortável (e estando perto de pessoas que tinham vidas confortáveis), experimentei por mim mesmo e observei nos outros o fato de que você ainda pode ser infeliz apesar de ter muito dinheiro", finalizou.