Fortuna na conta: funcionário de banco alemão ganha milhões e supera CEO

Um funcionário de um banco da Alemanha ganhou mais de 14 milhões de euros (R$ 76 milhões) no ano passado e se tornou a pessoa mais bem paga do Deutsche Bank AG em pelo menos uma década. As informações são da Bloomberg.

Entenda

O salário do profissional, que não teve o seu nome divulgado, chegou a ultrapassar em alguns milhões o do próprio CEO do banco. Christian Sewing ganhou 8,7 milhões de euros (R$ 47,2 milhões) em 2023.

Já o segundo banqueiro mais bem pago recebeu menos de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões). As informações estão no relatório anual do banco publicado na quinta-feira (14).