Concurseiros rodam país e terminam apaixonados (e aprovados 11 vezes)

A aproximação dos dois se deu quando Victor incentivou Luiza a prestar concurso. "Uma das nossas primeiras conversas mais profundas foi no terceiro ano de faculdade. Falamos de um concurso de cartório em Mato Grosso do Sul. Ela não queria se inscrever porque ainda não éramos formados, mas eu disse que o concurso atrasaria e que já tinha me inscrito, para ela fazer isso também. O que nos aproximou bastante foi o nosso objetivo de seguir nessa trajetória de cartórios", lembra Victor.

Luiza se inscreveu no concurso e logo depois os dois começaram a viajar pelo Brasil. "Esse foi o primeiro de muitos concursos que fizemos juntos. E aconteceu algo muito legal: antes da prova oral, ele tinha me falado de uma peculiaridade do código de normas de Mato Grosso do Sul, que efetivamente caiu na minha prova e eu acertei! Senti que era realmente para estar com ele, que a gente tinha um propósito juntos", lembra Luiza.

Os dois aproveitavam os deslocamentos para conseguir estudar para os concursos Imagem: Arquivo pessoal

O impulso de Victor fez com que Luiza se inscrevesse para outros concursos. "Antes de viajar com o Victor, eu prestei primeiro para Rondônia porque expandi as possibilidades e pensei: se vou para Mato Grosso do Sul, que até então não conhecia, eu também posso prestar para outros estados."

Os dois tinham uma rotina intensa de faculdade, trabalho, estudo para concurso e viagens. "Aproveitávamos os tempos 'mortos' na faculdade para estudar. Aquele período em que a pessoa está no transporte, por exemplo. Gostava de gravar áudio das matérias que estudo ou como se fosse eu explicando. Aí no transporte, colocava o fone e ia ouvindo", diz Victor.

A família de Victor e Luiza se conheceram antes mesmo de eles começarem a se envolver. "Ele conheceu minha família antes de a gente ter qualquer plano romântico. Me sentia muito bem com a família dele e ele na minha", diz Luiza.