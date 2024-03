Mulheres ganham 19,4% a menos que os homens, aponta relatório do governo

As mulheres negras são as que mais sofrem com a renda desigual. A remuneração média da mulher negra é de R$ 3.040,89, o que corresponde a 68% da média, enquanto a dos homens brancos é de R$ 5.718,40 — 27,9% superior à média. Nos cargos de dirigentes e gerentes, a diferença de remuneração chega a 25,2%.

Política salarial

O balanço aponta que 51,6% das empresas têm planos para promoção de cargos e aumento de salários. A promoção adota critérios remuneratórios, como:

proatividade (81,6%);

capacidade de trabalhar em equipe (78,4%);

tempo de experiência (76,2%);

cumprimento de metas de produção (60,9%);

disponibilidade de pessoas em ocupações específicas (28%);

horas extras (17,5%).

Cuidado com os filhos favorece homens. O levantamento indica que os homens têm mais disponibilidade para o trabalho, horas extras e conseguem atingir as metas de produção com mais facilidade. As mulheres, por outro lado, precisam interromper essa jornada devido à licença-maternidade e à dedicação aos filhos e a pessoas dependentes.

Diversidade

Empresas incentivam a contração e promoção de mulheres. Apesar do baixo percentual, as empresas analisadas possuem políticas que promovem a contratação, permanência e ascensão profissional das mulheres: