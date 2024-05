Você sabe de onde veio o termo cê-cê? É tudo culpa da publicidade

As pessoas simplesmente aprendem desde pequenas que cê-cê (CC) significa cheiro ruim, mas mal sabem que a sigla, na verdade, foi inventada para uma propaganda de um sabonete no Reino Unido na década de 1930 e que, posteriormente, foi trazida para o mercado brasileiro.

Na década de 1930, a Lifebuoy, uma marca da Unilever, criou uma campanha publicitária para falar dos benefícios do uso do sabonete. Além da limpeza de germes, a marca, fundada no século 19, no Reino Unido, queria trazer outro conceito para o público: a prevenção ao mau cheiro corporal.

Nas propagandas da época, a companhia passou a chamar o mau cheiro corporal de B.O. (Bad/Body Odor, que pode ser traduzido como cheiro corporal ou mau cheiro).