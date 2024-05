RS: Seguros básicos para carros e imóveis não cobrem enchentes

A tragédia que assola o Rio Grande do Sul nas últimas semanas destruiu imóveis, veículos e fazendas na região. Mas, mesmo com seguro, os donos de carros ou imóveis precisam verificar a cobertura nas apólices para descobrir se conseguirão obter um reembolso para repor as perdas.

As contratações contra pane elétrica, incêndios e raios são as mais básicas dos seguros residenciais. Já no caso dos veículos, os contratos mais baratos envolvem apenas situações de roubo e furto. Para as coberturas não contempladas nas apólices, os contratantes terão que arcar com o prejuízo do próprio bolso se as corretoras e seguradoras não flexibilizarem suas coberturas diante do desastre.

A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), entidade que representa as empresas do setor, admite que os contratos sem a cobertura defina contra desastres não vão resultar em indenizações. A avaliação é de que os maiores prejuízos recaíam sobre os seguros patrimoniais, já que quase todas as apólices automotivas têm apólices com direito a indenização em todas as situações.