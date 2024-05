RS: parcela adicional do seguro-desemprego é paga nesta terça-feira

Os trabalhadores recém-demitidos do Rio Grande do Sul recebem nesta terça-feira (21) a primeira parcela adicional do seguro-desemprego. A medida beneficia profissionais dos 336 municípios do Rio Grande do Sul em situação da calamidade após as enchentes que atingiram o estado.

O que aconteceu

O governo federal liberou o pagamento extra após a tragédia. O decreto do Ministério do Trabalho e Emprego vale para todos os que já recebiam as parcelas do benefício antes do dia 5 de maio.

Quem havia recebido a última parcela do seguro-desemprego em abril, terá o primeiro adicional. Para o mês de junho, a outra parcela extra será novamente disponibilizada.