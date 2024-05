Chicó com Paçoquita: Auto da Compadecida 2 terá patrocínio de Santa Helena

Hoje, a empresa conta com mais de 150 produtos. A produção inclui as marcas Paçoquita, Mendorato, Amindus, Crokíssimo, Troféu e a linha Cuida Bem, de itens saudáveis. Atualmente, os produtos da marca chegam a mais de 100 mil pontos de venda, em todo o Brasil.

Com vendas de mais de 1 milhão de unidades por dia, a Paçoquita é o maior sucesso de público da empresa.

Nos últimos 40 anos, o doce se tornou referência no mercado e hoje é encontrado em diferentes versões: com chocolate, diet, com aveia, com whey protein e cremosa.

A Paçoquita tem seu pico de vendas nas festas juninas. Segundo a Santa Helena, as vendas no período costumam ser 20% maiores que no restante do ano.

Recentemente, a marca surpreendeu o consumidor com um sabor pamonha, que homenageia as festas juninas e fez muito sucesso. Isso garante que a marca continue um símbolo de brasilidade. São poucas as unanimidades nacionais e a gente quer continuar sendo uma delas.

Breno Carvalho, gerente executivo de marketing da Santa Helena

Chicó também vai com Brahma

A Brahma, da Ambev, também será patrocinadora do longa.