Dona do Outback diz que não está à venda agora; restaurantes não vão fechar

Venda não significa fechamento. Uma venda da marca não deve significar o fechamento das unidades no Brasil, avalia o consultor de varejo e consumo Alexandre Machado: "A operação aqui parece sólida, bem posicionada mercadologicamente e com plano de expansão. São 159 lojas, só de Outback, sem considerar suas demais marcas. São pelo menos 27 anos fidelizando uma legião de consumidores. Uma possível saída do atual operador não significa necessariamente o fim da marca Outback no Brasil. Outros investidores podem adquirir a operação, mantendo a presença da rede no país".

Companhia teve redução na receita no primeiro trimestre do ano. Segundo o release de resultados, a Bloomin'Brands registrou redução na receita trimestral, pois, no ano anterior, tinha tido isenções de impostos no Brasil, entre outros motivos. "A venda das operações no Brasil pode ser considerada uma medida para reequilibrar finanças, reorientar investimentos e concentrar esforços em outros mercados", afirmou Machado.

Companhia pode estar sondando o mercado. Por fim, anunciar a possibilidade de venda pode ser uma estratégia da companhia: "Essa especulação pode ser uma forma de sentir o apetite do mercado e interesse pela marca", concluiu Alexandre Machado.