Restaurante de risoto conquista mercado de refeições corporativas

86% dos funcionários são mulheres. Atualmente o grupo conta com 5.300 funcionários no regime CLT (com registro em carteira). Desses, 86% são mulheres.

Atuação em sete estados. A Risotolândia atua no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul (único da região centro-oeste do país). Juntos, atendem 300 cidades. "Por enquanto focamos nossa atuação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. Devemos intensificar nossa presença em Minas, último estado que chegamos. Temos muito mercado ainda para ganhar nesses estados, antes de pensar na expansão para todo o país", afirma Souza.

De olho no ramo hospitalar. O CEO vê potencial de crescimento principalmente no ramo hospitalar. "Muitos hospitais nesses estados ainda atuam com cozinha própria. É a nossa oportunidade conquistar esta fatia do mercado."

Produção de refeições corporativas começou há 46 anos. Souza lembra a primeira produção de refeição coletiva ocorreu em 1978, quando a empresa fechou contrato para atender os funcionários de uma indústria: a Labra.

Na época, eram feitas 90 refeições por dia. Três anos depois, já com sua cozinha industrial em Araucária (PR), a produção

subiu para 3 mil refeições diárias, passando para 16.500 cinco anos depois.

Expansão para escolas e outros estados. Em 1992, a Risotolândia fez sua estreia na produção de refeições escolares e, em 2004, iniciou sua expansão interestadual, para Santa Catarina. Depois vieram as escolas particulares, a expansão para outros estados, o ingresso em hospitais até chegar ao conglomerado que formou atualmente.