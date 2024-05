Justiça penhora salário de R$ 130 mil do antigo CEO da Starbucks no Brasil

O que diz a SouthRock

Os próximos passos são dar sequência ao processo de reestruturação de suas operações. O objetivo é "proteger as marcas que representa, os Partners (colaboradores), os consumidores e as suas lojas". Decisão também tem como intuito arrumar o modelo de negócio.

SouthRock negou todas as acusações sobre desvios e informou que os valores constam no balanço da empresa. Além de estar registrado no próprio Imposto de Renda do CEO. Segundo a companhia, as movimentações foram documentadas e antes do processo de recuperação judicial.

Motivo da crise no mercado

Falta de instabilidade no país pode ter afetado a empresa. As operações foram prejudicadas pela volatilidade da taxa de juros e variações cambiais, de acordo com a explicação da empresa.

Credores cobraram dívidas. Em um documento apresentado à Justiça, a SouthRock disse que: "um pequeno grupo de credores entendeu por bem interromper as produtivas e amigáveis negociações e conversas que até então vinham sendo mantidas". Credores passaram a perseguir "inesperadamente" e "de maneira forçada e unilateral a imediata satisfação de seus créditos". A companhia disse que esse cenário pressionou e piorou toda a sua situação financeira que enfrentam.