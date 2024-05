Arezzo&Co mudará de nome para Azzas 2154 após fusão com Grupo Soma

A mudança foi divulgada no protocolo de incorporação do Soma. O documento foi aprovado pelos conselhos de administração das empresas em reunião em 17 de maio e divulgado no fim de semana ao mercado.

Como fica a empresa depois da fusão

A expectativa é que a incorporação gere uma empresa de faturamento próximo de R$ 12,7 bilhões. A nova empresa, que resultará da fusão, terá quatro verticais de negócios: calçados e bolsas, vestuário feminino lifestyle, vestuário masculino lifestyle e vestuário democrático, disse a Arezzo&Co em fato relevante divulgado ao mercado.

Espera-se também melhorias na gestão de canais de venda, e-commerce e franquias. Além de aumento da receita com o desenvolvimento de novas categorias de produtos. Os custos totais para a realização da incorporação não devem ultrapassar R$ 2,8 milhões.

Quando a incorporação for concluída, haverá nova composição na distribuição de ações. Os acionistas do Grupo Soma receberão novas ações ordinárias da Arezzo&Co na proporção de 0,120446593048 ação para cada 1 ação do Grupo Soma, observados eventuais ajustes.

A incorporação ainda será votada em assembleia de acionistas. As companhias convocarão assembleias gerais extraordinárias para tratar do tema e de outros assuntos correlatos. A operação já foi aprovada no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).