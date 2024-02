Fusão de Arezzo e Soma: motivos da criação do maior grupo de moda do país

É importante entender que tem um lado de buscar valor para as duas marcas, para que elas retomem os seus valuations originais. O que se imagina é que essa fusão vai potencializar o valor de ambas as companhias e que possa então recuperar o montante perdido.

Ana Paula Tozzi, CEO da AGR Consultores

A queda do valor das empresas está ligada à pandemia. Com o fechamento das lojas físicas, as empresas precisaram investir mais para manter as operações de pé, segundo Tozzi. Alguns exemplos do que o varejo fez no período são ajudar os franqueadores com refinanciamentos e recebimento de volta de estoques parados e implementação de vendas por WhatsApp. O custo de venda aumentou muito durante a pandemia para manter o negócio funcionando, diz Tozzi.

O fenômeno aconteceu em todo o setor de varejo, não apenas com Arezzo e Soma. Com a reabertura da economia, lidaram com reajustes de aluguéis das lojas, o que encareceu os custos da operação, segundo Tozzi.

A complementariedade do portfólio de produtos da marca também é outro fator que motiva a fusão. A Arezzo é forte no setor de calçados, enquanto o grupo Soma tem mais destaque em vestuário. A fusão fará com que o grupo se torne o segundo com maior faturamento do país do segmento de moda, atrás apenas da Renner, que vale R$ 15 bilhões. É o que diz Cecília Rapassi, sócia-diretora da Gouvêa Fashion Business, empresa da Gouvea Ecosystem, com base em dados do ranking Ibevar FIA de 2023.

No Brasil não existe uma 'house of brands' nem próxima do que vai se tornar o resultado dessa fusão. Ela de fato passa a dominar o mercado de moda premium brasileiro com um portfólio bastante abrangente.

Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese Retail

Há um desejo de expansão internacional da nova empresa. Alexandre Birman, atual CEO e CCO da Arezzo&Co, afirma, em nota à imprensa, que a operação vai ampliar as "plataformas de marcas, nos levando a um patamar de oportunidades mundiais". "Este novo capítulo nos trará uma chance única de integração de negócios e portfólios de marcas complementares, potencializando o cross-selling e garantindo um aumento na eficiência da operação", afirma Birman.