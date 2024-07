Para atuar no país, bets terão de fazer classificação de risco de jogadores

Para que as plataformas de apostas, conhecidas como bets, tenham autorização para atuar no Brasil, elas terão de identificar, qualificar e fazer uma classificação de risco dos apostadores e comunicar transações suspeitas a um órgão do governo federal que combate a lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Operações suspeitas devem ser relatadas ao Coaf. A portaria, da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, obriga as bets a comunicarem essas transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

As bets terão de qualificar o apostador. Isso significa avaliar se a capacidade econômica do apostador equivale às apostas que ele faz. As empresas também terão de dizer se o apostador é uma pessoa exposta politicamente ou próxima de alguém com essa restrição. As plataormas também terão de fazer a classificação de risco de funcionários e fornecedores.