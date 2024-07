Como é trabalhar na Itália, um país que não tem salário mínimo

O salário mínimo é uma referência que também ajuda os empregadores, a partir de uma determinada base, a estabelecer algum salário que seja maior.

A política de salário mínimo é uma política social uma vez que ela tem também como objetivo reduzir a pobreza. Quando um país possui altas taxas de informalidade, e uma grande desigualdade de renda, de acordo com Ana Luiza Guimarães, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero (GeFam), a política de salário mínimo "gera maior proteção principalmente para os trabalhadores com menor qualificação".

Quando um país não determina um salário mínimo é possível gerar acordos mais adequados por categoria. Os salários podem ser mais flexíveis e responder às condições de mercado de cada área. Guimarães ainda explica que cada setor possui seus custos e, dessa forma, o valor do trabalho pode ser diferente. "De repente, o mais eficiente seria cada setor ao estabelecer o próprio salário mínimo", diz.

Por outro lado, os sindicatos precisam ser fortes. Sem a mediação dos sindicatos de trabalhadores, coloca a pesquisadora, a tensão entre funcionários e empregadores pode fazer com que os direitos trabalhistas sejam minados.

Sem salário mínimo, você tem que ter um sindicato forte, com uma política de enfraquecer o sindicato e tirando o salário mínimo, realmente você quer que os trabalhadores continuem em um estado de precariedade total no mercado de trabalho.

Ana Luiza Guimarães, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero (GeFam)

Para não ter uma política de salário mínimo, é preciso ter uma forte política de distribuição de renda e bem estar social. "Esses países norte da Europa tem sindicatos fortes e uma boa política de bem-estar social e distribuição de renda Diferente de outros países que têm um mercado de trabalho mais complexo, trabalhadores bem precários e uma classe muito vulnerável da população que ainda precisa de algum respaldo por parte do Estado", comenta Guimarães.