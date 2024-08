UOL reestreia Radar das Eleições no dia 20/8, às 14h, no Canal UOL

O "Radar das Eleições" faz parte do conteúdo especial do UOL para as Eleições 2024 e, além de bastidores e informações exclusivas, também vai analisar as pesquisas de intenções de voto e as estratégias das principais campanhas.

Andreza Matais integra o time de colunistas do UOL e o núcleo de reportagens investigativas. Cobre eleições desde 2002. Antes do UOL, atuou no Estadão e na Folha de S.Paulo. Recebeu os prêmios Esso e Latino-Americano de Investigação Jornalística.

"O 'Radar nas Eleições' vai mostrar que a busca do voto consciente e qualificado é possível com notícias bem apuradas, reflexão, leveza e profundidade", diz Andreza.

Para a chefe da sucursal do UOL em Brasília, Carla Araújo, o programa tem potencial para elevar o debate político e ajudar o eleitor a entender as estratégias dos candidatos. "O jornalismo é um pilar democrático fundamental para o período eleitoral. A informação bem apurada, responsável, faz parte deste processo. Nosso intuito é poder levar ao espectador e ao leitor do UOL o melhor conteúdo possível", afirma.

Com mais de 20 anos de carreira, Carla tem passagens pelo Grupo Estado e pelo jornal Valor Econômico. Atua como colunista do UOL desde 2020. Em fevereiro de 2023, passou a comandar a sucursal de Brasília, acompanhando os principais desdobramentos políticos e econômicos do país.

Para Raquel Landim, que será a apresentadora do programa, o "Radar das Eleições" vai ajudar o eleitor a ter um voto mais consciente. "No 'Radar das Eleições', quem nos acompanha vai saber não só das propostas dos candidatos para as principais capitais do país, mas o que está por trás das estratégias das campanhas. Vamos apurar e traduzir os bastidores da política. Conhecer esses bastidores ajuda o eleitor a entender melhor o seu candidato e a tomar uma decisão de voto mais informada, sem ser enganado com cortes de redes sociais."