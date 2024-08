Cleusa, dona da Sodiê: 'Empreendedorismo não é pra deslumbrado'

Ela fazia os bolos na própria casa para levá-los à loja pela manhã, a pé. Depois de cinco anos, conseguiu juntar dinheiro para começar a abrir filiais — a primeira foi em Sorocaba. Com a popularidade da doceria, um de seus clientes incentivou a empreendedora a franquear o negócio.

Dois anos após a abertura da primeira franquia, a Sodiê já contava com um total de 50 lojas franqueadas. "Todo dinheiro que eu ganhei da taxa de franquia nesse período eu investi na empresa. Tinha um carrinho golzinho meu, sem nenhuma ostentação, vivendo minha vida e investindo na empresa", contou Cleusa. "Nunca me deslumbrei com dinheiro".

Assista o Divã de CNPJ completo no Canal UOL:

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no YouTube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. O programa completo com Cleusa Maria, da Sodiê, já está disponível no YouTube do UOL: