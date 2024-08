Depois de bater recordes, para onde vai a Bolsa?

Outro fator que ajuda a consolidar essa recuperação é que empresas divulgaram balanços positivos no segundo trimestre. "Este marco histórico da Bolsa também é impulsionado pela temporada de balanços, que mostrou resultados positivos das empresas", diz Sabino. A receita ficou, no geral, 3,1% acima das expectativas dos especialistas, segundo levantamento do Itaú BBA. Os últimos balanços foram divulgados na semana passada. Pelo levantamento do Itaú, o lucro geral ficou 5,3% acima das estimativas.

Há espaço mesmo depois dos recordes. Os resultados em pontos são nominais. Ou seja, não significa que o Ibovespa está no máximo histórico. Ponderando a variação da inflação, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o Ibovespa ainda estaria muito longe do recorde real, que foi em 20 de maio de 2008. Na ocasião, o Ibovespa atingiu o que hoje corresponderia a 182.275 pontos.

Que ações comprar

Há oportunidades de ganhos, especialmente em ações de empresas descontadas, como as de varejo, diz Sabino. "Porém, é importante estar atento a ajustes no mercado, principalmente com o possível aumento da Selic de 10,5% para 11,25%, previsto até o final deste ano. Tem também a proximidade das eleições americanas e conflitos geopolíticos, que são fatores de risco".

As ações do setor bancário vêm tendo um bom desempenho. É o que diz Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital. As instituições financeiras tiveram bons balanços e há uma previsão de melhora para a carteira de crédito até o final deste ano.