Não é previdência: os melhores investimentos para aposentar e quanto rendem

Para comparar com o Tesouro IPCA e o Tesouro Renda, vou tomar como exemplo um CDB indexado ao IPCA. Atualmente, diversas corretoras oferecem CDBs com rendimento de inflação mais 7% ao ano. Acima, portanto, do Tesouro IPCA, que paga IPCA mais 6,1%.

Com essa rentabilidade, investindo R$ 500 em um CDB você teria, daqui a dez anos, o equivalente a R$ 79 mil, ou seja, R$ 4 mil a mais do que no Tesouro. Em 20 anos, o valor acumulado seria equivalente a R$ 212 mil; em 30, a R$ 437 mil.

Ainda mantendo essa rentabilidade, o investidor teria uma renda mensal vitalícia equivalente a R$ 345 após dez anos; R$ 928 após 20 anos e R$ 1.912 após 30 anos.

Fundos imobiliários

Hoje, é possível conseguir um retorno em dividendos acima de 8% ao ano em diversos fundos de investimento imobiliário (FIIs).

Nesse caso, com um investimento de R$ 500 por mês, você acumularia o equivalente a R$ 90 mil em dez anos, R$ 286 mil em 20 anos e R$ 708 mil em 30 anos. Veja que com FIIs é possível acumular valores bem maiores do que com o Tesouro e com CDBs.