Recordes da Bolsa mostram que, para o mercado, comunicação é quase tudo

Isso coloca em foco uma velha e anedótica máxima do mercado — mas nem por isso menos verdadeira—, segundo a qual as cotações sobem porque já caíram muito e caem porque subiram demais. No primeiro caso, investidores veem oportunidades de ganhar com a possível alta, e os índices sobem, enquanto no segundo promovem "realização de lucros", moderando ou estancando as altas.

Pode-se também dizer que há fundamentos econômicos, tanto domésticos como principalmente externos, capazes de sustentar o atual momento de otimismo do mercado. Mas é possível que as principais causas para um movimento tão forte sejam mais ligadas a expectativas.

Governo ajusta mensagens

Um dos fatores mais importantes na formação de expectativas é a comunicação do governo com a praça financeira. Chamam a atenção as mudanças ocorridas, recentemente, nesse sentido. Mais uma vez, constata-se que, para o mercado, se a comunicação não é tudo, é quase tudo.

Depois de uma longa e agressiva briga com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e de afirmações de que gastos em programas sociais e obras públicas não ficariam amarrados a metas fiscais, o presidente Lula mudou os rumos de seus discursos, tanto em relação à política fiscal, quanto na política monetária. Ele passou a repetir ser defensor da responsabilidade fiscal e parou de atacar Campos Neto, indo ao ponto de dizer que a taxa de juros subiria se tivesse de subir.

O recado dirigido ao público em geral tem todo o jeito de ter sido transmitido para dentro do governo e até mesmo para as lideranças do PT (Partido dos Trabalhadores). O fato é que cessaram as críticas públicas da presidente do PT, Gleise Hofmann, e mesmo do grupo de ministros, à frente o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que se opunham às propostas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na linha de cortes, bloqueios e contingenciamento de gastos públicos. Subordinados de Haddad, respondendo aos sinais de Lula, vieram a público para garantir que as metas fiscais serão cumpridas "custe o que custar".