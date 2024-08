Conheça o investimento seguro que quadruplicou o patrimônio dos clientes

A título de comparação, um investimento na Bolsa de valores no período teve um ganho real de apenas 58% no período, se considerarmos o Ibovespa, indicador que representa as ações mais negociadas do país.

O poder do investimento seguro

Os investimentos de baixo risco, muitas vezes, são desprezados por alguns investidores, pois eles não têm uma expectativa de retorno alta a curto e médio prazo.

Por outro lado, a longo prazo, os juros que você recebe nas aplicações seguras acabam tendo um efeito poderoso sobre o seu patrimônio, como mostram os dados acima.

Quanto renderam R$ 100 mil

Vamos supor que uma pessoa tenha investido R$ 100 mil naquele título do Tesouro no dia 11 de agosto de 2005. Hoje, esse investidor está com nada menos do que R$ 1,2 milhão na conta bancária, já com o IR retido na fonte. Em termos nominais, ou seja, sem descontar a inflação, o patrimônio foi multiplicado por 14.