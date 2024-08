Quem investiu em BB dobrou patrimônio em 5 anos: quanto renderam R$ 3.000?

Fonte: simulação Felipe Pontes, Avantgarde Asset Management. Não considera reinvestimento dos proventos

Banco do Brasil: perene e descontado

O Banco do Brasil possui uma carteira de crédito diversificada com destaque para crédito consignado e crédito rural, no qual a instituição é líder de mercado no Brasil. Segundo Milton Rabelo, analista da VG Research, 50% do crédito rural oferecido no país vem do Banco do Brasil, com mais de 2,5 milhões de clientes nesse mercado.

A forte participação no segmento de agronegócio é estratégica, dado que é o setor que mais cresce no país e puxa a economia brasileira, observa Gabriel Duarte, analista da Ticker Research. Além disso, o fato de o Banco do Brasil trabalhar muito com servidores públicos, que acabam utilizando o crédito consignado, traz um risco menor do que o crédito para o varejo tradicional. "É uma instituição que tem uma carteira de crédito mais resiliente do que outros bancos", afirma Duarte.

O banco estatal também possui vantagens fortes quando o quesito é remuneração dos acionistas. Rabelo lembra que o Banco do Brasil elevou neste ano o seu payout (parcela dos lucros destinada ao pagamento de proventos) de 40% para 45%, o que o fortaleceu como um bom pagador de dividendos.

Além disso, o banco combina uma remuneração adequada (com dividend yield superior a 8%), oito pagamentos por ano, presença em setor estratégico da economia, executivos competentes e resultados sólidos, afirma Bruno Oliveira, analista CNPI do Projeto Vida de Acionista. "Fizemos diversos estudos sobre empresas que pagam dividendos de forma sustentável e o Banco do Brasil é atualmente a melhor companhia neste quesito", comenta.