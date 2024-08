Data com: garanta dividendos de Telefônica Brasil, Itaúsa e Itaú

Quer receber dividendos em setembro, outubro e em 2025? Nesta semana, sete empresas têm "data com" programada para garantir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Na lista há nomes como Telefônica Brasil (VIVT3), Banco do Nordeste (BNBR3), Itaúsa (ITSA4) e Itaú (ITUB4). Os valores chegam a R$ 2,81 por ação.

Para ter direito a receber os proventos destas empresas, é preciso manter as ações em carteira até o final do pregão da "data com", que é a data limite para garantir os dividendos anunciados pelas companhias. Confira também as empresas que pagam proventos em agosto na Agenda de Dividendos do UOL. E, se você quer saber quais outras empresas têm datas de corte programadas neste mês, veja nosso calendário de Data Com de agosto.

Até quando investir nestas ações para garantir dividendos?

Confira a lista de ações com "data com" entre 26 e 30 de agosto: