Haddad sobre reoneração: 'Gostam do ajuste fiscal feito na casa do vizinho'

Ministro afirma que as contas públicas estão desequilibradas desde 2015. Ao defender as mudanças, Haddad contestou as avaliações de que as isenções contribuíram para o avanço da economia no período. "O país não cresceu, o país não gerou emprego, o país perdeu posições no ranking mundial de maiores PIBs", destacou.

O Brasil era a sexta economia do mundo, passou para a décima segunda economia do mundo, hoje nós já somos a oitava de novo. Estamos a duas posições do recorde do governo Lula.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele defendeu o reequilíbrio criterioso das contas públicas. Segundo o ministro, é necessário ter "justiça fiscal". "Temos que fazer isso de forma criteriosa, para que as pessoas que dependem do Estado possam ter oportunidades e aqueles que não pagavam impostos voltem a pagar", afirmou Haddad ao reforçar que "alguém tem que pagar a conta" das mudanças.

"Não tem lobby de pobre em Brasília", destaca Haddad. O ministro diz ter conversado com o parlamento para alertar sobre a necessidade de acabar com as regras só existes no Brasil que prejudicam o ajuste fiscal. "Nós estamos conversando com o Congresso e dizendo: 'esses jabutis têm que acabar. Nós temos que botar ordem nisso'", reforçou.

Essa fase da pauta-bomba, do jabuti, o favor tem que terminar em busca de mais transparência, de oferecer apoio para quem precisa.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Texto-base da reoneração foi aprovado nesta quarta-feira (11). A proposta prorroga a isenção da folha de pagamento para empresas e municípios até o final deste ano, com a retomada gradual da cobrança a partir de 2025. A votação dos destaques foi suspensa devido ao baixo quórum na madrugada e será retomada nesta quinta-feira (12). O advogado-Geral da União, Jorge Messias, solicitou ao ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal) mais três dias de prazo para finalizar o Projeto de Lei.