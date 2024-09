Câmara aprova texto-base de reoneração da folha salarial

Relatora devolveu o projeto. A deputada Any Ortiz (Cidadania-SP) criticou o governo por querer suspender a desoneração e acionar o STF. Ao final do discurso, a parlamentar, que estava ao lado de outros deputados na tribuna, disse ao líder de governo, José Guimarães (PT-CE), que estava devolvendo a relatoria da proposta, mas votaria a favor do texto.

Pelos meus princípios, por tudo o que me guiou até aqui hoje, infelizmente não tenho como assinar esse relatório dessa forma como foi feita, no limite do prazo, sem possibilidade de construir. Como deputada federal assumo as responsabilidades que tenho com os 17 setores de evitar uma demissão em massa neste país.

Deputada Any Ortiz (Cidadania-SP)

Haddad destravou votação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisou entrar em campo para apresentar ao TCU (Tribunal de Contas da União) as medidas utilizadas para cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024.

O Banco Central enviou um alerta sobre trecho que autoriza a apropriação dos valores esquecidos em contas bancárias no Tesouro Nacional. Lideranças na Câmara receberam um comunicado dizendo que o uso desse montante pela União obrigaria ao registro dessas receitas como "superávit primário" no cálculo das contas públicas. De acordo com a nota técnica, a medida está em "flagrante desacordo com a metodologia estatística", com as diretrizes do TCU e o entendimento do STF sobre o tema.

Trecho foi incluído no Senado. O relator da proposta, senador Jaques Wagner (PT-BA), adicionou o dispositivo para aumentar as receitas e assegurar o cumprimento da meta fiscal de déficit zero neste ano. O texto aprovado pelo senadores permite que o montante esquecido nas contas bancárias seja incorporado no caixa do Tesouro Nacional "como receita orçamentária primária para todos os fins das estatísticas fiscais e da apuração do resultado primário" do novo arcabouço fiscal. Segundo o BC, existem R$ 8,5 bilhões esquecidos nas contas bancárias.

Adaptação na redação evitou que projeto voltasse ao Senado. Uma mudança no mérito do texto obrigaria o texto a voltar para o Senado estourando o prazo dado pelo Supremo, mas Guimarães, que passou a assinar o relatório, fez um ajuste redacional. Agora, os valores esquecidos nas contas bancárias serão apropriados pelo Tesouro Nacional como "receita orçamentária primária e considerados para fins de verificação do cumprimento da meta de resultado primário", previsto na lei orçamentária.