Orçamento prevê aumento de taxas sobre lucro de empresas para atingir meta

No sábado, 31, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que será "quase impossível" a aprovação do projeto que prevê o aumento das alíquotas da CSLL ) e dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). Ele também criticou a falta de discussão prévia com o Legislativo no envio do projeto de lei.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou em nota que as associações setoriais da indústria decidiram se posicionar "terminantemente contra" um novo aumento de carga tributária conforme proposto no projeto de lei 3.394/2024. Segundo a entidade, o aumento da alíquota da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e da alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP), proposto pelo projeto, vai pressionar ainda mais os custos das empresas.

Aumento de despesas

Apesar dos esforços de contenção dos gastos, o Orçamento prevê aumento real das despesas primárias em R$ 143,9 bilhões. Além da correção pela inflação, que gerará gastos de R$ 89 bilhões, há a previsão de crescimento real de 2,5% acima da inflação, com custos de R$ 54,9 bilhões.

As despesas obrigatórias irão aumentar em R$ 132,2 bilhões em 2025 em relação ao previsto no terceiro trimestre de 2024. A maior alta é dos benefícios previdenciários, de R$ 71,1 bihões.

Meta de superávit

O governo Luiz Inácio Lula da Silva prevê fechar 2025 com um superávit primário de R$ 3,7 bilhões, segundo dados do Orçamento do próximo ano divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Planejamento. Na sexta-feira, quando o texto foi enviado ao Congresso Nacional, a pasta havia se limitado a dizer que a previsão de que a meta de déficit primário zero para o ano — que tem um intervalo de tolerância — seria alcançada.