Apostas esportivas: entenda taxação e regras aprovadas na Câmara

Desde julho, empresas de apostas esportivas eletrônicas são taxadas em 18%. Já os apostadores pagam 30% de Imposto de Renda sobre prêmios que ultrapassem R$ 2.112. A taxação foi implementada via MP (Medida Provisória) e a regulamentação foi aprovada nesta quarta-feira (13) pela Câmara dos Deputados. Agora o projeto de lei segue para o Senado. Veja abaixo perguntas e respostas sobre o que muda para consumidores e bets, e como a arrecadação será distribuída.

1. Para onde vai o dinheiro arrecadado?

O dinheiro será destinado esporte, turismo e seguridade social. As porcentagens foram alteradas na Câmara para atender às demandas do centrão, beneficiando o Ministério do Esporte (que está com o PP) e o Ministério do Turismo (nas mãos do União Brasil). Já o repasse para a seguridade social foi reduzido de 10% para 2%.