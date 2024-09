Bolsa fecha em queda, e dólar sobe após dados de empregos nos EUA

E teve o petróleo também

O preço do petróleo caminha para ter a maior perda semanal em quase um ano. As preocupações com a fraca demanda, principalmente na China, e a oferta ampla fazem o valor cair. O cartel de nações exportadoras de petróleo, Opep+, concordou em adiar um aumento planejado na produção de petróleo para outubro e novembro. Mas nem isso foi suficiente para conter a baixa.

Consequentemente, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4), que são as que mais pesam no Ibovespa, tiveram baixa. PETR3 fechou em queda de 1,72%, indo para R$ 41,18, enquanto PETR4 caiu para R$ 37,63, com desvalorização de 1,75%, conforme dados preliminares.

Os investidores também aproveitaram a sexta para vender e embolsar os lucros dos últimos dias, acrescenta Luives. Tanto é que uma das maiores quedas do pregão foi a da Embraer (EMBR3). Conforme dados preliminares, a ação caiu 5,28%, para R$ 47,16. "Vale lembrar que essa ação acumula cerca de 110% de alta em 2024. Isso sugere realmente que parte do movimento de venda de hoje no Ibovespa foi devido a investidores realizando lucros após essa valorização expressiva", diz Iarussi, da The Hill Capital.

Para a próxima semana, o foco se volta para o CPI dos Estados Unidos, indicador de inflação. O número sai na quarta-feira (11). Dados econômicos da China, incluindo indicadores de inflação e atividade econômica, também serão divulgados.