Golpe do Pix devolvido: entenda como funciona e como não cair

Golpistas se aproveitam da boa-fé de pessoas para aplicar um novo golpe, conhecido como golpe do Pix devolvido. Nesse golpe, a vítima recebe um valor por Pix e os fraudadores conseguem devolução em dobro. Entenda como funciona, como não cair e o que fazer caso seja vítima.

Como funciona o Golpe do Pix devolvido e como não cair

Golpistas enviam um valor para a sua conta, via Pix. Depois entram em contato avisando que a transferência foi feita por engano. Mas em vez de pedir uma devolução para a mesma conta, informam outros dados bancários para receber o reembolso. Depois que você faz a transferência para essa conta informada, o golpista entra com pedido de devolução por meio de uma ferramenta do Banco Central chamada MED (Mecanismo Especial de Devolução) para pedir o reembolso de forma automática, sem depender do recebedor. Desta forma, ele fica com o valor devolvido e mais a transferência feita pela vítima.

O golpe pode ser evitado de forma simples. Após constatar o valor na conta, a devolução deve ser feita apenas utilizando a funcionalidade de devolução que está disponível nos bancos. Desta forma, o dinheiro volta pelo mesmo caminho que foi enviado, e o golpista não tem a chance de alegar que ainda precisa do estorno. A opção aparece ao clicar para ver detalhes do valor recebido no saldo bancário, e é descrita como "fazer um reembolso", "devolver Pix" ou apenas "devolver", por exemplo, dependendo da instituição financeira.