Há 6 anos alguém usa meus dados, pede empréstimos e faz dívidas em meu nome

Infelizmente, a situação não parou por aí. Depois de voltar de um bloco de carnaval numa sexta-feira à noite, em fevereiro de 2020, soube, por meio do Serasa Premium, que o Nubank estava prestes a negativar meu nome por conta de um débito em atraso. Apenas uma ligação foi suficiente para resolver o caso, mas aquilo foi uma prévia do que viria nos meses seguintes.

O Serasa me mostrou que, junto com o Nubank, a Vivo também me cobrava pelo atraso de uma conta de internet que eu não havia solicitado. Contudo, no caso da empresa de telefonia, não consegui resolver a situação, nem mesmo após apresentar o Boletim de Ocorrência e a decisão judicial do caso da editora.

Meu nome foi negativado. A única solução foi, mais uma vez, recorrer à Justiça. Consegui vencer o processo, meu nome foi retirado da negativação, e recebi uma indenização por danos morais.

Em maio de 2020, recebi mais uma cobrança, desta vez do Mercado Pago. O banco me cobrava o valor de débito de uma maquininha que eu não possuía. Recebia ligações constantemente, das oito horas da manhã às onze horas da noite, todos os dias. Era um verdadeiro inferno. Tentei resolver por telefone, abrindo uma reclamação no site Reclame Aqui, por e-mail, e nada. Em uma das ligações com a atendente, cheguei a chorar, implorando para que parassem de me ligar e resolvessem logo a situação. Foi desesperador. O caso foi resolvido só este ano com mais uma vitória na Justiça.

Em outubro de 2020, até a Avon me cobrava duas dívidas. Consegui resolver por e-mail o caso que afirmava que eu havia me tornado revendedora da marca de cosméticos e não pagara pelas primeiras compras.

Hoje, brinco com meus amigos que qualquer burocracia eu consigo resolver e que me sinto "chique" por poder dizer "a minha advogada" de vez em quando. Isso, no entanto, não esconde o quanto todo esse processo foi cansativo, me tirou muito dinheiro, me fez faltar várias vezes ao trabalho e gerou muita ansiedade.