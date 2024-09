Próximo pagamento do Bolsa Família já tem data? Veja calendário completo

Os pagamentos dos benefícios do Bolsa Família referentes ao mês de setembro começaram nesta terça-feira (17), de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O valor total é de R$ 600.

Datas de pagamento do Bolsa Família de setembro

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma: