Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Agrogalaxy

Próximos passos

Com o deferimento do pedido de recuperação judicial e a suspensão das dívidas, a Agrogalaxy agora tem 60 dias para apresentar um plano de reorganização financeira e pagamento dos credores. Se o prazo não for respeitado, o juiz pode voltar a intimar a empresa ou decretar a falência.

Depois da apresentação do plano, os credores têm 30 dias para apresentar objeções.

Caso algum credor se oponha ao plano, a juíza do caso deverá convocar uma assembleia-geral de credores para que seja criado um comitê geral de credores e sejam feitas alterações no plano inicial. A Justiça tem 150 dias para convocar a assembleia.

Para que o plano aprovado pela assembleia seja posto em prática, o devedor precisa concordar. Caso o plano seja rejeitado, a assembleia tem 30 dias para elaborar um novo.

O prazo para pagamento das dívidas varia de acordo com o tipo de dívida. Deve seguir a seguinte ordem: