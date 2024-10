Bolsa sobe e dólar cai com alta do petróleo e classificação de risco

E existe um impacto positivo no câmbio. "O grau de investimento de um país é um parâmetro de bom pagador de suas obrigações e reflete bons fundamentos econômicos, o que implica, teoricamente, na apreciação da moeda local e queda das taxas de juros", diz Ricardo Martins, economista chefe da Planner Investimentos e presidente executivo da Apimec Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil). "Embora tenha sido inesperada, surpreendente e controversa pelas preocupações de mercado, a melhora da nota traz uma responsabilidade maior ao governo", acrescenta ele.

O mercado, no entanto, tem um pé atrás com agências de risco. "A Faria Lima tem sido cautelosa quanto às agências de classificação de risco desde a crise dos 'subprime' em 2008, quando elas falharam em prever a falência do Lehman Brothers e outras grandes empresas", diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas, empresa de ouro e câmbio.

Produção industrial

A produção industrial do Brasil voltou a crescer em agosto e ficou em linha com o esperado. No oitavo mês do ano, a indústria apresentou alta de 0,1% da produção em relação a julho, quando recuou 1,4%, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É uma boa notícia. "Apesar do crescimento relativamente baixo, indicadores antecedentes mostram uma sólida recuperação do setor na reta final do ano", diz André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online:

Nos EUA

A maior preocupação no país agora é o envolvimento com o conflito entre Israel e Irã. Mas o mercado está também de olho nos dados de emprego, que podem ajudar a definir o tamanho do corte de juros no dia 7 de novembro.