Relator faz parecer por aprovação de Galípolo como presidente do BC

Peregrinação terminou com Pacheco. A última visita de Galípolo foi na segunda para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de Wagner.

Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara, a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem estar de cada brasileiro.

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central, no discurso de abertura da sabatina.

BC não tem função de regulamentar bets. Questionado sobre a regulação de jogos e apostas online, Galípolo afirmou que a instituição "não versa ou não tem qualquer tipo de atribuição sobre a regulação de bets, não é o papel do Banco Central".

Eu confesso aqui que, nas primeiras reuniões, quando os números me foram apresentados, eu tive uma grande desconfiança sobre os números, e a cada reunião aqueles números vinham se confirmando até chegar ao montante que ficou público no estudo que o Banco Central fez, mas sempre reforçando aqui que o Banco Central não tem qualquer atribuição sobre a regulação de jogos e apostas. A nossa função é muito mais tentar entender, como o Senador André Amaral colocou bem, qual é o impacto disso em consumo, em endividamento das famílias, como é que a gente consegue explicar a relação entre atividade econômica, despesas e o impacto para a inflação, o que se relaciona também com o tema da reforma tributária.

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central.

Economista já foi sabatinado em 2023. Não é a primeira que Galípolo passa pelo escrutínio dos senadores. Em julho do ano passado, ele precisou da aprovação dos parlamentares para assumir a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Na época, conseguiu 23 votos favoráveis e dois contrários na CAE. No plenário, foi aprovado por 39 a 12.

Lula em 'pé de guerra' com Campos Neto. O presidente da autarquia já foi criticado pelo chefe do Executivo em diversas oportunidades por conta da elevada taxa de juros. O petista afirmou que Campos Neto tem "lado político e prejudica o país". Em outra ocasião, Lula disse que as coisas "vão voltar à normalidade quando ele deixar o cargo".