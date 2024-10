Preço das frutas dispara com clima seco, calorão e queimadas

Das 21 frutas monitoradas, quatro ficaram mais baratas. Caminharam na contramão do índice geral no acumulado do ano apenas o morango (-18,06%), com o preço analisado apenas em Porto Alegre (RS), o maracujá (-17,76%), a pera (-10,21%) e a laranja-baía (-8,41%), também apurada somente em Porto Alegre.

Preço das frutas caiu apenas em Rio Branco (AC). Entre as 16 cidades analisadas pelo IBGE, a capital do Acre é a única com os produtos mais baratos entre janeiro e setembro. A queda de 2,87% é estimulada pelas deflações do mamão (-29,76%), da banana-da-terra (-20,93%), do limão (-14,44%) e da banana-prata (-11,67%).

Substituição entre frutas protege o bolso do consumidor. Ferrari orienta a opção por itens similares para driblar a alta dos preços. "Se a manga ficou muito cara, é possível comer mamão ou abacate. O mesmo vale para a troca da maça pela pera. A tendência é que o consumidor reduza o consumo daquilo que ficou muito caro, exceto se determinada fruta seja muito essencial."