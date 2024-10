Inflação sobe 0,44% em setembro, puxada por alta da conta de luz

Carne bovina e algumas frutas foram as principais altas. Foram observados aumentos significativos nos preços do mamão (10,34%), da laranja-pera (10,02%), do café moído (4,02%) e do contrafilé (3,79%).

A forte estiagem e o clima seco foram fatores que contribuíram para a diminuição da oferta [das carnes]. É importante lembrar que tivemos quedas observadas ao longo de quase todo o primeiro semestre de 2024, com alto número de abates. Agora, o período de entressafras está sendo intensificado pela questão climática.

André Almeida, gerente do IPCA

Alimentação fora de casa também ganhou força em setembro. A variação de 0,34% ficou próxima da apurada em agosto (0,33%). O resultado foi estimulado pela aceleração do preço do lanche, de 0,11% para 0,67%. No caso da refeição, a alta de 0,18% foi menor do que a do mês anterior (0,44%).

Outros grupos

Combustíveis ficaram 0,02% mais baratos. O resultado foi influenciado pelas quedas de preço da gasolina (-0,12%) e do óleo diesel (-0,11%). Por outro lado, o etanol (0,75%) e o gás veicular (0,03%) registraram alta.

Despesas pessoais marcam queda mais intensa do mês. A baixa de 0,31% foi influenciada pelo recuo de 8,75% do subitem cinema, teatro e concertos. Almeida observa que o movimento resulta da Semana do Cinema, que traz preços promocionais para os consumidores.