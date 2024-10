Selic, inflação e clima: quais desafios Galípolo poderá enfrentar no BC

O principal desafio é conquistar a confiança do mercado de que não cederá às pressões políticas que qualquer presidente de BC recebe para baixar juros. Estamos num momento em que as expectativas inflacionárias estão desancoradas e longe da meta de 3%. Como trazer a inflação para esse patamar sem ceder às pressões políticas não é trivial.

Alexandre Espírito Santo, coordenador de economia e finanças da ESPM e economista da Way Investimentos

As expectativas do mercado

O controle das expectativas do mercado financeiro será um desafio para Gabriel Galípolo no Banco Central. As decisões do BC, como o aumento ou não da taxa de juros, podem ser impactadas pelas expectativas dos agentes de mercado, especialmente do setor financeiro. Um dos papéis da instituição é consultar essas previsões em relação à inflação, ao déficit governamental, ao PIB e outras variáveis econômicas.

Algumas previsões do mercado têm se distanciado da realidade. Em 2023, por exemplo, o mercado financeiro previu que a economia brasileira cresceria 2,64%, mas o país acabou superando essa estimativa, registrando um crescimento de 2,9%.

Galípolo deve adotar uma postura diferente da de Campos Neto. Segundo Faria, ao aceitar as projeções do mercado, a gestão anterior se mostrou equivocada. Ele acredita que Galípolo precisará moldar essas expectativas, influenciando o mercado, e não o contrário. "O agente mais relevante e influente deve ser o Banco Central", comenta o economista, ressaltando que, embora haja interação, a liderança do BC é essencial.