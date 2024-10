Indicado para presidência do BC, Galípolo é sabatinado hoje pelo Senado

Mandato dura quatro anos. Na prática, o indicado preside o BC durante dois anos com a presidência que o indicou e os dois anos seguintes com o próximo presidente da República.

Quem é Galípolo

O economista é o atual diretor de política monetária do BC. Nascido em São Paulo, tem 42 anos e foi secretário-executivo do ministério da Fazenda no início da gestão de Fernando Haddad. Galípolo está na diretoria do BC desde julho de 2023.

Formado pela PUC-SP, foi professor universitário de 2006 a 2021. Também presidiu o banco Fator de 2017 a 2021.