Lula diz que é contra autonomia do BC, mas que Galípolo será 'independente'

"Se eu tivesse voto, eu era contra, mas está aí, vai ficar", disse Lula, sobre a autonomia do BC. "Eu sinceramente acho que o presidente tem o direito de indicar e tirar se não gostar. E se ele [Galípolo] fizer uma coisa muito errada, o que eu faço? Não sei quem criou a ideia que é intocável, é um ser superior a tudo", questionou.

Lula voltou a elogiar Galípolo e disse garantir independência. "Ele vai trabalhar com a autonomia que trabalhou o [ex-presidente do BC Henrique] Meirelles, agora ele vai ter mandato. O mesmo mandato que tem o presidente da República, isso dá a ele o direito de fazer as coisas corretas", disse, em entrevista à Rádio MaisPB, da Paraíba.

Lula não deixou de cutucar Campos Neto, com quem tem tido divergências públicas. "Se [Galípolo] quiser baixar o juros, baixa. Se quiser aumentar, aumenta. Mas tem de ter explicação", afirmou o presidente, que tem criticado a política de juros do atual comandante do BC.

Para assumir o mandato, Galípolo precisa ser aprovado pelo Senado. Ainda não há data para a sabatina. Antes de anunciar publicamente, Lula conversou com o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para saber sobre a viabilidade da escolha, a recebeu que não haveria problema.

Faltam os diretores. Além do presidente, Lula precisa indicar os próximos diretores de Regulação e Relacionamento, que também assumem no início de 2025. "Até o ano que vem muda todo mundo no BC e vai ter uma nova equipe", disse Lula.

Quem é Galípolo

Galípolo é ligado ao ministro da Fazenda. Conselheiro desde a campanha eleitoral de 2021, ele fez parte da equipe de transição do governo. Após a posse, virou homem de confiança e "número dois" de Fernando Haddad ao assumir o posto de secretário-executivo do Ministério da Fazenda.