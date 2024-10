'BC não deveria votar para definir as metas de inflação', avalia Galipolo

O diretor de política monetária do BC (Banco Central), Gabriel Galipolo, disse nesta segunda-feira (14) ser conta o voto do presidente da autoridade monetária para definir a meta de inflação no CMN (Conselho Monetário Nacional).

O que aconteceu

Futuro comandante do BC avaliou definição da meta de inflação. Para Galipolo, a decisão sobre a taxa adequada deveria ser estabelecida apenas pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Ele avalia que o BC deveria se manter focado apenas no cumprimento da meta.