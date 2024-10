Crise da Enel: quem é responsável por apagão e qual governo pode resolver?

A concessão da Enel pode ser rescindida?

Análises da Aneel são o início do processo para uma eventual rescisão contratual. A Agência é responsável por fiscalizar e entender o que levou ao apagão. Em nota, a Aneel afirma que pediu no sábado (12) à área de fiscalização que intimasse a Enel para apresentar justificativas e proposta de adequação imediata do serviço. Caso as respostas não sejam satisfatórias, a Aneel afirma que vai instaurar um processo de recomendação de caducidade da concessão junto ao Ministério de Minas e Energia. Isso significa que o regulador vai recomendar o fim do contrato de concessão.

O governo federal não consegue mudar essas regras. A lei que instituiu a agência determina que é sua função cuidar da concessão.

Caso a concessão seja encerrada, o contrato determina que o governo assuma os serviços. O objetivo é garantir a sua continuidade e regularidade.

Instauração de processo não é simples. A Aneel precisa notificar a Enel e dar um prazo para que situação seja resolvida. "O processo administrativo acima mencionado não será instaurado até que à concessionária tenha sido dado inteiro conhecimento, em detalhes, de tais infrações contratuais, bem como tempo suficiente para providenciar as correções de acordo com os termos deste contrato", afirma trecho do contrato de concessão.

Eventos climáticos diminuem a responsabilidade da Enel nos apagões?

Em junho de 2024, o governo federal publicou um decreto com regras mais rígidas para os contratos com distribuidoras de energia. Entre as regras estão metas obrigatórias para a retomada de serviços em caso de eventos climáticos extremos. O objetivo é evitar justamente que consumidores fiquem sem energia elétrica por longos períodos em razão de chuvas e quedas de árvores nas redes.