Quando a energia elétrica de SP foi privatizada? Quando a Enel assumiu?

Após o temporal que atingiu cidades de São Paulo na última sexta-feira (11), mais de 500 mil imóveis seguem ser energia elétrica na região —pelo menos 354 clientes seguem sem luz somente na capital, de acordo com boletim da Enel divulgado na manhã desta segunda-feira (14).

Falhas do sistema de comunicação da concessionária fez com que o Procon-SP notificasse a Enel, que precisará esclarecer a falta de eficiência no atendimento ao consumidor e a demora na reativação das redes elétricas danificadas.

Responsável por 70% da distribuição de energia elétrica em território paulista, a Enel atualmente atende cerca de 7,5 milhões de unidades em 24 municípios no estado. Relembre abaixo a linha do tempo da privatização da energia em São Paulo e o início da Enel no estado.