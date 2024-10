Veja quem comanda Enel no Brasil; na Itália, presidente já foi preso

Diretor-executivo global: Flavio Cattaneo

Cattaneo é o diretor-executivo global da Enel desde maio de 2023. O executivo trabalhou na Enel Ibeira e na Endesa. Cattaneo é formado em arquitetura pela universidade Politecnico di Milano.

Cattaneo se encontrou com o presidente Lula. Em junho, ambos participaram de um evento do G7 na Itália. Na época, Lula afirmou que havia uma intenção de renovar o contrato de concessão com a Enel caso a empresa aumentasse os investimentos no país. No mês seguinte, Cattaneo esteve em Brasília.

A distribuição de energia elétrica em São Paulo é privatizada desde 1998. O processo de desestatização do setor no estado começou durante a gestão do então governador Mário Covas.

A italiana Enel comprou a Eletropaulo em 2018. Enel aceitou pagar R$ 45,22 por ação da Eletropaulo, em um total de 122,79 milhões de papéis da companhia, que possuía cerca de 167,3 milhões de ações em circulação.