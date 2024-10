Apagão: SP tem agência reguladora própria, mas com apenas 24 fiscais

Atuação em apagão de SP

Arsesp afirma que atua em conjunto com Aneel. A agência afirma que estava trabalhando diretamente no Centro de Operação da Enel "acompanhando de perto as ações da concessionária para restabelecer a energia elétrica na capital paulista e em diversas cidades do estado".

Agência diz que, quando crise for encerrada, vai investigar as causas e eventuais responsabilidades. A Arsesp afirma que intensificou a fiscalização da Enel desde o apagão. Agência afirma que detectou e comunicou "riscos graves que poderiam ser causados pelo contato da arborização urbana com as redes elétricas, pela instabilidade dos postes, com suas várias funções (postes de energia, postes telefônicos, postes de telecomunicações etc) e pelos danos verificados em cruzetas que conectam os cabos de energia aos postes".

De acordo com o órgão, as informações foram reportadas Aneel para providências. "As agências aplicaram, assim, multas pela má prestação de serviços, desempenho durante situações emergenciais, entre outras", afirma Arsesp em nota.