Entenda como estão as investigações e as possíveis punições contra a Enel

Em caso de fim do contrato, quem assume o serviço é o governo federal. Em qualquer hipótese de fim do contrato, o governo assume a prestação do serviço "para garantir a sua continuidade e regularidade".

Prefeitura de São Paulo foi à Justiça

A Prefeitura de São Paulo pediu multa à Enel em ação civil pública. No processo, a administração pediu o restabelecimento imediato do fornecimento de energia na cidade e multa diária de R$ 200 mil caso a empresa não restabeleça o serviço.

A Justiça negou pedido da prefeitura mas fez exigências. Dentre os pontos exigidos da Enel está o cumprimento do manejo adequado em todas as árvores incluídas no Plano Anual de Podas de 2023 da Enel, no prazo de 60 dias, sob pena de multa no valor de R$ 1 mil para cada árvore, por dia, que não tenha recebido manejo. Também determinou que sejam cumpridas adequações no plano de contingência da empresa.

A Justiça condenou a Enel a indenizar danos ambientais. A decisão fala em "indenizar os danos ambientais coletivos extrapatrimoniais impostos à coletividade paulistana, em razão das recorrentes falhas da concessionária em gerenciar os conflitos entre a arborização urbana e as linhas de transmissão elétrica". O valor da indenização ainda será definido.

Prazo de 24 horas

Justiça determinou restabelecimento da energia em 24 horas.Em outra decisão, a Justiça de São Paulo determinou que a Enel tem 24 horas para restabelecer a energia elétrica dos consumidores afetados pelo apagão. A ordem judicial é do dia 15, mas só deverá começar a valer a partir da próxima segunda-feira (21).